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Aydın'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.08.2024 18:41
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Aydın’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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