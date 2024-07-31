Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si polis, 3 yaralı
Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına arkadan çarptığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Trafik ekiplerince, alınan yol güvenliğinin ardından kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 06 DR 677 Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile ekip aracında bulunan R.A. ve A.Y. isimli iki polis yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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