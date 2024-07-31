31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:31
ABONE OL
Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör