İstanbul Güngören'de büyük panik! Bina sakinleri kendilerini dışarı zor attı
İstanbul Güngören'de bulunan 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Duvarlardan gelen çatırtı sesleri üzerine bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, tedbir amacıyla apartman boşaltıldı.
Güngören'de duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.
Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.
Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek. Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verileceği belirtildi.
"SABAH GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"
Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "07.00 gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan moloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var." diye konuştu.
Leyla Sırdaş da "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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