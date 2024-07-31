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Görüntüler Sinop'tan! Yalnız gezen çakal böyle görüntülendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 16:21
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Görüntüler Sinop’tan! Yalnız gezen çakal böyle görüntülendi

Sinop Adabaşı mevkisinde yalnız başına gezen çakal, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde yalnız başına dolaşan bir çakal, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, çakal, gündüz saatlerinde bölgedeki boş bir arazide görüldü.

Sinop Adabaşı mevkisinde yalnız başına gezen çakal, vatandaşlar tarafından görüntülendiSinop Adabaşı mevkisinde yalnız başına gezen çakal, vatandaşlar tarafından görüntülendi

Vatandaşlar, çakalı fark ettikten sonra cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Sinop’ta yalnız başına görüntülendiSinop’ta yalnız başına görüntülendi SİNOP'TA YALNIZ BAŞINA GÖRÜNTÜLENDİ

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