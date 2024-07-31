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Arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isteyen Güney Koreli Beykoz'da boğuldu

Giriş: 31.07.2024 15:36 Güncelleme: 31.07.2024 16:35
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Arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isteyen Güney Koreli Beykoz’da boğuldu

Beykoz'da Güney Koreli olduğu öğrenilen bir şahıs, Çubuklu sahilinde arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isterken boğuldu. Şahsın cesedi olay yerine gelen ekiplerin 2 saatlik araması sonucu bulundu.

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