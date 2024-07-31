Sinop’ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Aslanoğlu, Yaşar Çadırcıoğlu ve Kemal Akay yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.