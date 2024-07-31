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Görüntüler Sinop'tan! Yalnız gezen çakal böyle görüntülendi

Görüntüler Sinop'tan! Yalnız gezen çakal böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 31.07.2024 16:20
Sinop Adabaşı mevkisinde yalnız başına gezen çakal, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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