MTV’de ikinci taksitler için son gün yarın! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak...

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre yarın sona eriyor.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.