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MTV'de ikinci taksitler için son gün yarın! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:00
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MTV’de ikinci taksitler için son gün yarın! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak...

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde süre 31 Temmuz Çarşamba günü doluyor. Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Peki MTV ödemeleri nereden ve nasıl yapılıyor?

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre yarın sona eriyor.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

ZAMANINDA ÖDEMEYENLERE...

Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

SON GÜN YARIN

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. 2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

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