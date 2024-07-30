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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 10:24
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Adana’da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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