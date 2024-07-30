Bodrum'da hasta ve aile hekimi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! Fenalaşan doktor kalp krizi geçirdi | 1 tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen Engin S. (55) ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Karşılıklı darp olayının ardından fenalaşan Dr. Tezvar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğer şahıs ise serbest bırakıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen Engin S. (55), ateş şikayeti nedeniyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile birlikte aile sağlık merkezine gitti.
Misafir girişi yaptıktan sonra Engin S., içeride hastası bulunan Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar iddiaya göre ateşi bulunan Engin S.'ye hastaneye gitmesini söyledi. Engin S. ise burada tedavi edilmesini istedi.
Doktor Tezvar ile hasta Engin S. arasında yaşanan sözlü tartışmada taraflar birbirlerini karşılıklı olarak darbetti. Yaşanan kavga, gürültü üzerine odaya giren hasta yakınları ve aile sağlık merkezinde çalışanlar personel tarafından sonlandırıldı.
DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Olay sırasında fenalaşan Dr. Tezvar, yere yığıldı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Dr. Tezvar, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A.'yı gözaltına alarak, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Öte yandan E.S. adliye çıkışında gazetecilerin, "Doktoru darbettiğiniz iddia ediliyor ne söyleyeceksiniz? sorusu üzerine, "Ben darbetmedim doktor, beni darp etti." ifadesini kullandı.
Hastanede tedavisi devam eden Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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