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Kayseri'de vahşet! Aileler arasında kavga: 3 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 01:39 Güncelleme: 30.07.2024 01:40
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Kayseri’de vahşet! Aileler arasında kavga: 3 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve 2 oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti .Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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