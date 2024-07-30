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Bodrum'da şiddete maruz kalan hekimin sağlık durumuna ilişkin Bakanlıktan açıklama

İHA
Giriş: 30.07.2024 01:14
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Bodrum’da şiddete maruz kalan hekimin sağlık durumuna ilişkin Bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

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