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1 günde topladığı para dudak uçuklatmıştı! Dilencinin sırrı ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 15:42 Güncelleme: 30.07.2024 16:15
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1 günde topladığı para dudak uçuklatmıştı! Dilencinin sırrı ortaya çıktı

Elazığ'da üzerinden 10 bin liradan fazla para çıkan dilencinin sırrı belli oldu. Dilencinin bozuk paraları kabul etmediği ve sadece kağıt para aldığı öğrenilirken, dilendiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Elazığ'da dün bir günde topladığı 10 bin 780 lira ile Türkiye gündemine oturan dilencinin sırrı ortaya çıktı. Dilencinin, kendisine verilen bozuk paraları kabul etmediği sadece kağıt para aldığı belirtildi.

Dün, polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ'daki dilencinin para topladığı anlarElazığ'daki dilencinin para topladığı anlar

Polis ekiplerince yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koyarken, dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

Dilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta ekiplerini de şaşırttıDilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta ekiplerini de şaşırttı

''MADENİ PARA VERDİĞİMİZDE PARAYI BEĞENMEYEREK ÜSTÜMÜZE ATIYORDU'
Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, "Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum. Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti.

Dilencinin üzerinden 10 bin lirayı aşkın para çıktıDilencinin üzerinden 10 bin lirayı aşkın para çıktı

Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var. Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır" dedi.

O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı...O dilencinin sırrı ortaya çıktı! 10 bin TL toplamıştı... O DİLENCİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI! 10 BİN TL TOPLAMIŞTI...

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