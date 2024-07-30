Malatya’da dehşet anları! Kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'da, polis memuru Murat B., kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen Murat B., 5 kişiyi yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.