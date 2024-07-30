Malatya'da dehşet anları! Kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı
Malatya'da polis memuru olarak görev yapan bir kişi, kiracısı olan akrabaları ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmada silahını ateşleyen polis memuru 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Malatya'da, polis memuru Murat B., kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen Murat B., 5 kişiyi yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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