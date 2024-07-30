30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Malatya'da dehşet anları! Kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 15:22 Güncelleme: 30.07.2024 16:31
ABONE OL
Malatya’da dehşet anları! Kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'da polis memuru olarak görev yapan bir kişi, kiracısı olan akrabaları ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmada silahını ateşleyen polis memuru 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Malatya'da, polis memuru Murat B., kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen Murat B., 5 kişiyi yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.

Malatya'da yaşanan olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye geldiMalatya'da yaşanan olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye geldi

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Malatya'daki dehşet bölgesinden görüntülerMalatya'daki dehşet bölgesinden görüntüler

YARALILARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ
Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör