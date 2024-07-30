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Mardin'de 4 bölge 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 16:03
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Mardin’de 4 bölge 15 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 4 bölgenin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

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