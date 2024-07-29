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Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Afyonkarahisar'da ölü ve yaralılar var...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 09:01 Güncelleme: 29.07.2024 09:01
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Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Afyonkarahisar’da ölü ve yaralılar var...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı.

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