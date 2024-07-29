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Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 06:26
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Kütahya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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