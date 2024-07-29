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Genç kızları kullanarak iğrenç tuzak! Ankara'da kabusu yaşatan çete çökertildi

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 09:09
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Genç kızları kullanarak iğrenç tuzak! Ankara’da kabusu yaşatan çete çökertildi

Ankara'da arkadaşlık uygulaması üzerinden kurdukları iğrenç tuzakla gençleri ağlarına düşürmeye çalışa bir çete çökertildi. Çete, bir bahaneyle evlerine girdikleri kurbanları gasp etti. İşte akılalmaz olayın perde arkası...

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