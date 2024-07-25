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Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 12:29 Güncelleme: 25.07.2024 13:08
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Küçükçekmece’de Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

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