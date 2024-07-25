Muğla’da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı

Fethiye'de ölümlü trafik kazası

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Erdoğan Kocael Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kocael'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaeli'nin canız bedeni hastane morguna kaldırılırken, minibüs şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.