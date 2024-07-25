Muğla'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı
Muğla Fethiye'de bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası aracında sıkışan sürücü Erdoğan Kocael, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılırken; hayatını kaybettiği belirlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye - Antalya karayolu Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı minibüs ile Erdoğan Kocael idaresindeki 48 FT 118 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Erdoğan Kocael Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kocael'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaeli'nin canız bedeni hastane morguna kaldırılırken, minibüs şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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