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Ankara'da bir çocuk 3 katlı binanın balkonunda mahsur kaldı! Yanmaktan son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 25.07.2024 12:49 Güncelleme: 25.07.2024 13:05
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Ankara’da bir çocuk 3 katlı binanın balkonunda mahsur kaldı! Yanmaktan son anda kurtarıldı

Ankara'da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında 3. kattaki dairenin balkonunda bulunan bir çocuk ölümle burun buruna geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan çocuğu kurtardı.

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