Klima ustalarına "yan gözle" bakılmıyor! Yevmiyeleri 5 bin TL'ye çıktı!
Aşırı sıcakların etkisi altında olan Türkiye genelinde klima kullanımı artınca, ustaların montaj süreleri 1 aya kadar çıktı. Dakikada 30 çağrı alan yetkili servisler, günlük yevmiyesi 5 bin liradan teknik servis uzmanı istihdam etmeye başladı. İşte klima sektörünün inanılmaz yükselişi...
Son haftalarda Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulunca, vatandaş serinlemek için klimaya satış noktalarına akın etti. Yüksek talep nedeniyle ülke genelinde saatte 416 adet klima satılmaya başladı. Üreticiler, yüksek talebe yetişmeye çalışıyor. Satışlarda yaşanan patlama nedeniyle montaj süreleri de bir ayı bulmaya başlayınca, teknik servis uzmanları yoğun talep görmeye başladı. Müşterilerinin yoğun taleplerine yanıt vermeye çalışan yetkili servisler, günlük yevmiyesi 5 bin liradan eleman istihdam etmeye başladı.
VANTİLATÖR ÇARE OLDU
Bu durum, özellikle yaşlı ve çocuklu aileler için büyük bir sorun haline geldi. Montaj için bir ay beklemek istemeyen vatandaşlar ise çareyi vantilatörde buldu. Vantilatörlerin taşınabilir olması ve maliyetinin klimaya göre daha düşük olması bu ürüne talebi zirveye çıkardı. Vantilatör ve klima üreticileri talebe yetişmek için binlerce kişilik ilave istihdam yaratırken, ek mesai ile talebe yanıt vermeye çalışıyorlar. Uzmanlar, klima ve vantilatör pazarının bu yıl 2.5 milyar doları aşacağını öngörüyor.
MARMARA ÖNE ÇIKIYOR
Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, bu yazı 2023 ile karşılaştırdıklarında klima talebinin yüzde 12 civarında arttığını söyledi. Bu artışı öngördükleri için talepleri yüzde 100 karşılayabildiklerini ifade eden Avcı, şunları kaydetti: "Tüketicilerin tercih sıralamasında öncelikleri performans ve yüksek verimlilik. Enerji tüketimi de alıcının tercihi üzerinde etkili oluyor. Kapasite olarak en çok 9000 BTU ve 12000 BTU tercih ediliyor. Ege, Akdeniz, Güney Anadolu Bölgeleri'nde satışlarımız çok arttı. Marmara Bölgesi'nin talebi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttı. Bizde maksimum montaj süresi 7-8 gün. Tüketicilerimize mağduriyet yaşamamaları için klima bakımlarını sezona girmeden yapmalarını tavsiye ediyoruz."
İHTİYAÇ ARTTI
Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Serhan Taylan da "Yüksek sıcaklıklar nedeniyle klima, artık lüks tüketimden ziyade bir ihtiyaç haline geldi" dedi. Pazarda, klima ihtiyacının arttığını ve aşırı talep sebebiyle stoklarının eridiği belirten Taylan, "Hem Alarko Carrier hem de Toshiba'da yüksek talebe yetişiyoruz. Ayrıca 24 saatte montaj kampanyası gibi ilgi çeken bir kampanyaya imza attık. Böylelikle müşterilere hızlıca yanıt vermiş olduk" açıklamasını yaptı.
HER BÖLGEDEN TALEP
Samsung Electronics Türkiye Klima Sistemleri Direktörü Ekin Tezeren ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde büyüme ile yollarına devam ettiklerini vurguladı. Tezeren, kullanıcı tercihlerinde teknoloji ve konforun odak haline geldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "İklimlendirme sistemleri önemli bir ihtiyaç. Klima kullanımı her bölgede artış gösteriyor."
GÜNDE 10.000 KLİMA SATILIYOR
Özel Teknik Servisçiler Derneği Başkanı Feyzullah Can, "Geçen seneye göre klima satışları yüzde 80, klima fiyatları ise yüzde 50 arttı" dedi. Bazı markalarda çok yüksek sayıda klima satışı olsa da montaj hizmetine yetişilemediğini kaydeden Feyzullah Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda teknik servislere hem montaj hem tamir için dakikada 30 çağrı düşüyor. Klima satın aldıktan sonra minimum 15 günde montaj yapılıyor. Maksimum da 1 ayda... Montaj talebi o kadar yoğun ki tamir işlemleri aksıyor. Teknik servis ücretleri de geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 arttı. Vantilatöre de talep var ama klima kadar değil. Klimadan umudunu kesen, stok bulamayan, montaj için 1 ay beklemek istemeyen tüketiciler son çare vantilatör alıyor. Tahminlerimize göre şu anda Türkiye'de günde ortalama 10 bin adet klima satılıyor."
2.5 MİLYON ADEDİ BULUR
Sabah'ın haberine göre; İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, "Önceki yıllarda split klimada 1 milyon adetlerde seyreden iç pazar satışları, İSKİD 2023 Sektör İstatistiklerine göre, 1 milyon 900 bin âdete ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sene split klima iç pazar satışlarının 2.5 milyona ulaşacağının ön görüldüğünün bilgisini veren Korun, şu değerlendirilmelerde bulundu: "Türkiye'de uygun fiyatlı, kaliteli ve enerji verimliliği yüksek modeller tercih ediliyor. Bunaltıcı sıcaklar klimaları bir lüks değil, zorunluluk haline getirdi. Eskiden sadece vantilatörlerin yeterli görüldüğü bölgelerde, klimalar daha fazla tercih edilmeye başladı. Klima temel bir ihtiyaç haline geldi. Tüketicilere sıcaklıklar henüz yüksek değilken, klima almalarını öneriyoruz. Çünkü o dönemlerde klima üreticileri stoklarını yenilemek için indirimler sunabiliyor. Bu da hem klima fiyatlarının tüketici açısından daha makul olmasını hem de montaj sırası beklenmemesini sağlıyor."
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