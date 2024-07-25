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Cirit müsabakasında atlar çarpıştı yürekler ağızlara geldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:45
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Cirit müsabakasında atlar çarpıştı yürekler ağızlara geldi

Bayburt Uluslararası Dede Korkut 28. Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bey Böyrek Cirit müsabakası düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan dostluk maçının ikinci yarısında iki at birbiriyle çarpıştı, korku dolu anlar yaşandı.

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