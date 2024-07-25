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TKİ, 700 madenciye arama kurtarma eğitimi vermeyi planlıyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 09:13
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TKİ, 700 madenciye arama kurtarma eğitimi vermeyi planlıyor

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla bu yıl toplam 700 madenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

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