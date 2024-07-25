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Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 11:13
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Kırıkkale’de park halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangın araca hasar verdi.

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