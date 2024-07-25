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Şanlıurfa'da 350 bini aşkın çocuk yüzmeyi öğrendi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 11:16
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Şanlıurfa’da 350 bini aşkın çocuk yüzmeyi öğrendi

Hava sıcaklığının yaz boyu 40'lı derecelerin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önlenmesi için 6 yıldır devam eden kurslarda 350 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi.

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