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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 11:11
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.

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