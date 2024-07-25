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Cami imamına okla saldıran şahıs tutuklandı

Giriş: 25.07.2024 14:52
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Cami imamına okla saldıran şahıs tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da dün tartıştığı imamı okla vuran ve çevredeki esnaflar tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan okla yaralanan imamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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