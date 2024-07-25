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Mersin'de vahşet! Eşini ve ailesini öldürdü: 3 kişi hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 13:20 Güncelleme: 25.07.2024 14:12
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Mersin’de vahşet! Eşini ve ailesini öldürdü: 3 kişi hayatını kaybetti...

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayna Musa Özel, boşanma aşamasında olduğu eşini ve ailesini silahla vurarak öldürdü. Kayınpederi ve kayınvalidesini de öldüren Özel polise teslim oldu. İşte detaylar...

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