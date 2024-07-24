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Tartıştığı imamı okla vurdu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırgan gözaltına alındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:02 Güncelleme: 24.07.2024 17:45
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Tartıştığı imamı okla vurdu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs tartıştığı cami imamını omzundan okla vurdu. Yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise esnaf tarafından yakalandı. Bakan Yerlikaya saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, açıklamasının devamında " M.G. isimli şüpheli şahsın "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

İmamın vurulduğu suç aletiİmamın vurulduğu suç aleti

Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Bağcılar Necattin CamiiBağcılar Necattin Camii

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Bakan Yerlikaya saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

GEREĞİ YAPILDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: İstanbul'un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami'de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek camii çıkışında imam D.K. yı yaraladığı tespit edilmiştir.

Ayrıca M.G. isimli şüpheli şahsın "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

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