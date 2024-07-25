25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sultangazi'de çöp konteyneri kavgası! Bıçaklayarak yaraladı...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 14:56
ABONE OL
Sultangazi’de çöp konteyneri kavgası! Bıçaklayarak yaraladı...

Sultangazi'de, baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişi ile komşuları N.M. arasında, sokaktaki çöp konteynerinin yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında, N.M., bıçaklanarak yaralandı. N.M.'nin yakınları ise olaya karışan baba ve oğlunun yaşadığı siteye girmeye çalıştı.

Olay, gece saatlerinde, Sultançiftliği Mahallesi'nde bir sitenin önünde yaşandı. Baba ve oğul oldukları öğrenilen A.M. ve N.M. ile komşuları N.M. arasında, çöp konteynerinin bulunduğu yer konusunda anlaşmazlık çıktı.

BIÇAKLAYARAK YARALADI

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda N.M., bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan N.M., hastaneye kaldırılırken olayı duyan N.M.'nin yakınları, şüpheli baba A.M. ve oğlu N.M.'nin yaşadığı sitenin önüne geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, site önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Siteye girmeye çalışan yaralı N.M.'nin yakınlarına polis izin vermedi. Gözaltına alınan baba A.M. ve oğlu N.M., karakola götürülürken, yaralı N.M.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, olay sırasında baba A.M.'nin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör