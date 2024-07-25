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Burdur'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 01:27 Güncelleme: 25.07.2024 01:28
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Burdur’da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İşte feci kazanın detayları...

Kaza, Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 6516 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Adem Burgaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kazada yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Turgut da müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Günay Karabıyık, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Dehşet veren kaza güvenlik kamerasındaDehşet veren kaza güvenlik kamerasında

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