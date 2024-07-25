Burdur'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Katliam gibi kaza Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İşte feci kazanın detayları...
Kaza, Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi.
Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 6516 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Adem Burgaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Turgut da müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Günay Karabıyık, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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