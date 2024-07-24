AFAD duyurdu! Tokat'ta deprem
Son dakika.... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu duyurdu. Saat 23.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.
Son dakika.... AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE
Saat 23.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer: Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-07-24
Saat:23:20:13 TSİ
Enlem:40.04889 N
Boylam:36.04444 E
Derinlik:7 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2024-07-24 23:20:13 40.04889 36.04444 7.0 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 22:05:24 36.20944 28.49444 41.49 ML 2.5 Akdeniz - [58.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-24 21:28:13 38.03389 29.17528 11.3 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-07-24 20:45:29 40.03472 36.04222 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 20:42:07 38.02889 37.62556 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 20:03:46 37.39056 37.10639 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-24 20:00:11 40.07222 36.02194 14.73 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 19:55:45 40.05139 36.02444 7.0 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 19:40:48 38.4575 37.0025 7.0 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-07-24 18:25:19 37.38861 37.09861 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-24 18:11:37 40.05167 36.02972 11.57 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 17:30:19 39.41 38.50417 14.6 ML 2.5 İliç (Erzincan)
2024-07-24 15:27:59 40.18417 31.76778 6.86 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-07-24 15:20:44 38.26917 38.8175 7.69 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-07-24 15:04:27 39.37083 26.29028 8.8 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-24 14:55:14 38.15667 36.83417 15.2 ML 2.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-07-24 14:14:23 41.17222 41.4275 7.0 ML 1.0 Arhavi (Artvin)
2024-07-24 13:49:08 35.95861 30.57611 11.7 ML 2.0 Akdeniz - [43.12 km] Kumluca (Antalya)
2024-07-24 13:44:19 38.27583 28.4275 7.0 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)
2024-07-24 13:10:14 39.21194 29.25333 6.85 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2024-07-24 13:02:45 37.0825 30.82611 84.8 ML 2.0 Aksu (Antalya)
2024-07-24 12:20:13 38.73667 43.35389 11.29 ML 2.2 Tuşba (Van)
2024-07-24 11:20:59 38.12528 37.52278 9.5 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-24 10:46:03 39.01 27.075 6.2 ML 1.7 Bergama (İzmir)
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