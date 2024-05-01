Dehşet veren kaza güvenlik kamerasında! Metrelerce havaya uçtu yolda sürüklendi! Mersin’deki kazada yürek yakan an...





FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani haraket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.