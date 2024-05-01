Dehşet veren kaza güvenlik kamerasında! Metrelerce havaya uçtu yolda sürüklendi! Mersin'deki kazada yürek yakan an...
Mersin’de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirirken, ürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. Feci kazanın görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar...
Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 07.20 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.
FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani haraket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.
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