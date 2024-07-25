Arnavutköy'de yoldan çıkan İETT boşluğa düştü
Son dakika haberi | Arnavutköy ile Başakşehir arasında sefer yapan bir İETT otobüsü Membaa mevkisi civarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boşluğa düştü. Kaza sonrası yolcular panikle dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan IETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.
Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.
Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
İETT ARACI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza sonrasında kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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