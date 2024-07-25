25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Arnavutköy'de yoldan çıkan İETT boşluğa düştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:52 Güncelleme: 25.07.2024 10:53
ABONE OL
Arnavutköy’de yoldan çıkan İETT boşluğa düştü

Son dakika haberi | Arnavutköy ile Başakşehir arasında sefer yapan bir İETT otobüsü Membaa mevkisi civarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boşluğa düştü. Kaza sonrası yolcular panikle dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan IETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.

Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Arnavutköy'de kaza yapan İETT sulama kanalına düştüArnavutköy'de kaza yapan İETT sulama kanalına düştü

İETT ARACI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza sonrasında kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Facia ucuz atlatıldıFacia ucuz atlatıldı FACİA UCUZ ATLATILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör