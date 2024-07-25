Arnavutköy’de yoldan çıkan İETT boşluğa düştü

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan IETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Otobüs ve trafik dron ile havadan görüntülendi.



Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.

Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.