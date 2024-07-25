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Mersin'de sağanak etkili oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:44
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Mersin’de sağanak etkili oldu

Mersin'de sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

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