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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:04
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Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

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