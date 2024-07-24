Son dakika | Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu yağış uyarısı! İstanbul'a yağmur müjdesi! Bugün hava nasıl olacak? İşte il il son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Mersi, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı verdi.
İstanbul'da çarşamba bazı noktalarda kısa süreli yağmurlar görülecek.
Sıcaklık 33 derece.
Perşembe akşam ve cumadan itibaren ise yağış kent genelinde etkili olacak.
Ankara çoğunlukla bulutlu sıcaklık 33 derece, perşembe başkentte de yaz sağanakları var.
İzmir gölgede 38 derece, hava nemli, karayel sert esiyor.
Bursa yerel yağmurlu sıcaklık 34 derece.
Antalya'da ise 32 derece olan sıcaklık nemli hava ile 40 derece hissedilecek.
Marmara'da Çanakkale'den Kocaeli'ye kadar yer yer yaz sağanakları görülecek.
Yağış perşembe Trakya kesiminde devam edip cuma bölge genelinde etkili olacak.
Bölgede poyraz sert esiyor,
Edirne 37, Balıkesir 34, Sakarya 33 derece.
İÇ ANADOLU'DA BULUTLULUK ARTIYOR
Sıcaklık da 3-4 derece kadar düştü.
Yağmur Konya-Niğde-Kayseri boyunca görülecek.
Eskişehir 32, Konya 33, Kayseri 34, Sivas 31 derece.
EGE'DE SICAK HAVA SÜRÜYOR
Bugünlerde bağıl nem oranı da arttı. Rüzgar ise sahiller boyunca yine sert esecek.
Gölgede Denizli 39, Manisa 38, Aydın 40, Muğla 37, Bodrum 38 derece.
Perşembe günü iç Ege'ye yağmur geliyor.
AKDENİZ
Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş-Hatay arasında yer yer beklenen yaz sağanakları kuvvetli olacağından olumsuzluk yaratabilir.
Isparta kesiminde de kısa süreli yağış bekleniyor. Isparta 35, Kahramanmaraş 38 derece.
Adana ve Mersin'de hissedilen sıcaklık yine 40 dereceyi geçecek.
KARADENİZ
Sahiller boyunca yağmur geçişleri var.
Önümüzdeki günlerde ve hafta sonunda da sağanaklar sürecek.
Zonguldak 29, Kastamonu 30, Samsun ve Trabzon 28 derece.
Doğuda sıcaklık hala ortalamaların üzerinde.
Çarşamba Ağrı-Kars civarında yerel yağışlar var.
Erzurum 28, Malatya 37 derece.
Güneydoğu'da Gaziantep 39, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
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