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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

İHA
Giriş: 24.07.2024 10:12
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Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Temiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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