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Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişiyi indirme çalışması sürüyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:52
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Ağrı Dağı’nda hayatını kaybeden 2 kişiyi indirme çalışması sürüyor

Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin, bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar 3. gününde devam ediyor.

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