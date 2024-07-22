Kartal'da feci kaza! Otomobil park halindeki 3 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza Kartal sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Feci kaza Kartal sahil yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, 16 AOJ 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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