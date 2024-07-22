Husumetli vahşeti! ’Sıra sizde’ dedi kanlı cinayet bıçağıyla o anları kayda aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları A.K'yi (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.