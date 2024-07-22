Husumetli vahşeti! 'Sıra sizde' dedi kanlı cinayet bıçağıyla o anları kayda aldı
Şanlıurfa'da husumetlisi A.K'yi çalıştığı iş yerinde öldüren göz dönmüş cani elindeki kanlı bıçakla canlı yayın yaptı. Tüyler ürperten cinayet sonrası tehditler savuran katil o anları videoya alarak "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Harekete geçen polis ekipleri katil zanlısını kıskıvrak yakaladı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları A.K'yi (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!
A.K'yi bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KANLI CİNAYET BIÇAĞIYLA VİDEO ÇEKTİ
Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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