Araç paramparça oldu direk yerinden bile oynamadı! Tokat'ta feci kaza
Tokat'ta bir araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan beton direğe çarpan otomobil adeta paramparça olarak hurdaya döndü. Beton direk yerinden bile kıpırdamazken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra beton direğe çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kaza, saat 07.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, ilçe merkezinden Karayaka yönüne seyreden Cankat Alperen San yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı Skoda marka otomobil, aynı yöne giden Hacı Güleç yönetimindeki 60 NB 794 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Güleç'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğiyle duvar arasında sıkıştı. Meydana gelen kazada Hacı Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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