Araç paramparça oldu direk yerinden bile oynamadı! Tokat’ta feci kaza

Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan C.A.S. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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