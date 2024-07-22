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Ankara'da feci kaza! Facianın eşiğinden dönüldü: Kamyon tren raylarına uçtu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 01:37
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Ankara’da feci kaza! Facianın eşiğinden dönüldü: Kamyon tren raylarına uçtu

Feci kaza Eskişehir-Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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