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Gaziantep'te işçi servisleri birbirine girdi: 1'i ağır 21 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 09:24
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Gaziantep’te işçi servisleri birbirine girdi: 1’i ağır 21 yaralı

Gaziantep'te sabah saatlerinde işçi taşıyan iki minibüs ile tır çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 21 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı. Fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki 27 S 9493 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki 27 S 1213 plakalı minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı.

1'İ AĞIR 21 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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