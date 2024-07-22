Bursa’da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Evini durduk yere ateşe verdi

Bursa'da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, "Evi neden yaktın?" sorusuna "Yakmak istedim, yaktım" diye karşılık verdi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan Filiz Ş., evde tartışma yaşadı. Sinir krizine giren Filiz Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi.