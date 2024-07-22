Binlerce sürücüyü ilgilendiriyor! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 50 gün ulaşıma kapanacak

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır.

50 GÜN TRAFİĞE KAPALI OLACAK!

TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi. Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.