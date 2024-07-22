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Binlerce sürücüyü ilgilendiriyor! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 50 gün ulaşıma kapanacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.07.2024 18:57 Güncelleme: 22.07.2024 18:58
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Binlerce sürücüyü ilgilendiriyor! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 50 gün ulaşıma kapanacak

Sürücüleri yakından ilgilendiren haberi Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü duyurdu. Yapılan açıklamada Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde Temmuz ayı sonunda çalışmalar başlayacağı belirtildi. Bu nedenle trafiğin 50 gün kapalı kalacağı öngörülmesi bekleniyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünü kullanacak olan sürücüleri yakından ilgilendiren haberi Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır açıkladı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor.Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor.

TEMMUZ SONUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çalışmalara Temmuz ayının sonunda başlanacağını açıkladı. Heyelan riski sebebiyle geçtiğimiz yıl tünel tüpünün Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre uzatılmıştı. Bölge Müdürü Bayındır, İstanbul istikametinin temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı.

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır.

50 GÜN TRAFİĞE KAPALI OLACAK!

TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi. Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor.Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapanıyor.

'ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'

Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından tünel için çalışmaların başlayacağını aktaran Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, "Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

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