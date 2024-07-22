Antalya'da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Onlarca bayrağı çöpe attılar | Polis ekipleri çalışma başlattı
Skandal olay Antalya'da yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş çöp konteynerlerinde Türk bayraklarını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibi, konteynere bayrağı atanların kim olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekiplerini istedi. Polis, çöpe atanları belirlemek için çalışma başlattı.
Skandal olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi.
ÇÖP KONTEYNERİNDE TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ
Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde Türk bayraklarının olduğunu gören ismi öğrenilemeyen bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ STENDİ
Polis ekibi, konteynere bayrağı atanların kim olduğunu belirlemek için bölgeye olay yeri inceleme ekiplerini istedi.
PARMAK İZİNE RASTLANMADI
Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda bayrak üzerinde parmak izine rastlayamadı.
Ekipler, çöp konteynerinin yakınında bulunan Hüseyin Ak Ortaokulu'nun müdürü ile kamera kayıtlarını incelemelerinin ardından bayrakları delil torbasına koyarak bölgeden ayrıldı.
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