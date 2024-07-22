Antalya’da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Onlarca bayrağı çöpe attılar | Polis ekipleri çalışma başlattı

Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi

ÇÖP KONTEYNERİNDE TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde Türk bayraklarının olduğunu gören ismi öğrenilemeyen bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.