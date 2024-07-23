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Bolu Dağı tüneli 50 gün kapanacak

Bolu Dağı tüneli 50 gün kapanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 10:44
Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde 50 gün boyunca trafiğe kapatılacak.
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